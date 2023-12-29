Экс-замглавы МЧС РФ Гуровича осудили на 5 лет по делу о превышении полномочий

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Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что его признали виновным в превышении полномочий, которое нанесло ущерб в размере 320 миллионов рублей. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, была оглашена только резолютивная часть приговора.

В сообщении уточнили, что во время процесса МЧС отказалось от исковых требований к обвиняемому, на этом основании суд снял арест с имущества Гуровича. Приговор еще не вступил в силу, защита собирается обжаловать его в апелляционной инстанции.

Гуровича задержалив Москве 13 июля 2022 года. Позднее суд заключил его под стражу.

По данным ряда СМИ, бывшего замглавы МЧС обвиняют в причинении ущерба в размере 350 миллионов рублей при строительстве госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Мурманской области.

25 мая прошлого года Владимир Путин подписал указ об освобождении Гуровича от должности замруководителя МЧС.

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