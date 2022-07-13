Бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича задержали в Москве – СМИ

Фото: ТАСС/МЧС России

Бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича задержали в столице, его подозревают в совершении должностных преступлений, пишет ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

"Следователи задержали Гуровича на 48 часов до избрания меры пресечения", – сообщили правоохранители.

Некоторые СМИ пишут, что его обвиняют в причинении ущерба в размере 350 миллионов рублей при строительстве госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Мурманской области. Отмечается, что сам Гурович свою вину не признает.

Владимир Путин 25 мая подписал указ, согласно которому Гурович освободился от должности заместителя руководителя МЧС.

С июня 2018 года он курировал деятельность финансово-экономического департамента и департамента имущественных отношений МЧС России. Кроме того, он контролировал управление стратегического планирования и организационной работы ведомства.

Ранее столичный суд арестовал помощника главы МВД России генерал-лейтенанта Сергея Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями. Также был арестован второй фигурант дела, генерал-майор в отставке, бывший заместитель начальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов. Он останется под стражей до 6 сентября.

По информации следствия, они рекомендовали местным коммерсантам пожертвовать средства в "Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти". Позже эти средства якобы бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия.