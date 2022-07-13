Приверженец националистической идеологии задержан в Волгограде

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Волгоградское УФСБ задержало приверженца националистической идеологии с оружием и взрывчаткой, сообщает ТАСС.

"Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с представителями ГУ МВД России по региону выявлен и задержан 33-летний местный житель, приверженец националистической идеологии", – отметили в ведомстве.

В доме задержанного были обнаружены 3 килограмма тротила, корпус гранаты времен Великой Отечественной войны, два флага со свастикой, а также ствольная коробка и ствол винтовки Mauser 98k.

Ранее сообщалось, что 11 членов подпольной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) задержаны в Карачаево-Черкессии.

В их отношении возбуждено дело по статье 205.4 УК РФ ("Организация и участие в деятельности террористического сообщества") и части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Пропаганда терроризма").

