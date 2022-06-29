ФСБ задержала жителей Волгоградской области за подготовку к захвату власти

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Сотрудники регионального главка ФСБ по Волгоградской области задержали местных жителей, подозреваемых в подготовке к захвату власти с применением оружия, сообщает РИА Новости.

По данным спецслужб, задержанные причастны к созданию экстремистской организации в регионе. На своих собраниях они обсуждали вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей в отношении представителей правоохранителей и военных РФ, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры.

Возбуждены уголовные дела по факту организации экстремистского сообщества.

Ранее ФСБ задержала сторонника действующей на территории Сирии террористической организации. Задержанный является гражданином РФ. По данным спецслужб, он планировал совершить в Забайкальском крае теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов. После он хотел выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических группировок.

