ФСБ задержала сторонника террористической организации, готовившего теракт в Чите

Фото: depositphotos/Grigorenko

ФСБ России задержала сторонника действующей на территории Сирии террористической организации, готовившего теракт в Забайкалье, сообщает ТАСС.

Речь идет о запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам". Задержанный является гражданином РФ. По данным спецслужб, он планировал совершить в Забайкальском крае теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов. После он хотел выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических группировок.

По месту жительства задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами общей массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор, три гранаты, охолощенные образцы автомата АК-103 и пистолета Макарова, переделанные под стрельбу боевыми патронами, большое количество боеприпасов, а также запрещенную религиозную литературу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух главарей и трех членов запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир", вербовавших местных мусульман. Операция по их задержанию была проведена совместно с МВД и Росгвардией.

