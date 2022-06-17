В Крыму задержан личный охранник организатора энергоблокады полуострова Ислямова

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Крымское УФСБ совместно с Пограничным управлением задержало гражданина Украины, личного охранника организатора энергоблокады полуострова Ленура Ислямова. Об этом сообщает ТАСС.

"Установлено, что задержанный, находясь в составе НВФ на территории Украины, участвовал непосредственно в продуктовой блокаде и иных противоправных акциях в приграничных районах, а также лично осуществлял вооруженную охрану Ленура Ислямова", – отметили в ведомстве.

Задержанный 1991 года рождения также подозревается в участии в деятельности незаконного "Батальона имени Номана Челебиджихана".

Ранее заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть заявил, что сотрудники правоохранительных органов Южного федерального округа (ЮФО) предотвратили 11 террористических актов.

Он уточнил, что в октябре 2021 года к реальным срокам были приговорены двое несовершеннолетних, подготовивших в 2020 году самодельные устройства для взрывов в школе и колледже Керчи.

