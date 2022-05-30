В Крыму по подозрению в участии в запрещенном батальоне задержан украинец

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Крымское УФСБ задержало гражданина Украины по подозрению в участии в деятельности незаконного "Батальона имени Номана Челебиджихана", сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"В Крыму сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым задержан гражданин Украины 1989 года рождения, который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана", действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ", – заявили в УФСБ.

Ранее заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть заявил, что сотрудники правоохранительных органов Южного федерального округа (ЮФО) предотвратили 11 террористических актов.

Он уточнил, что в октябре 2021 года к реальным срокам были приговорены двое несовершеннолетних, подготовивших в 2020 году самодельные устройства для взрывов в школе и колледже Керчи.

