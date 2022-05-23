Сотрудники ФСБ изъяли тротил и патроны у жителя Крыма

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Сотрудники ФСБ в Крыму изъяли тротил и сотни патронов у севастопольца, подозреваемого в незаконном обороте оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

"В ходе обыска по месту жительства и на дачном участке уроженца Севастополя 1976 года рождения обнаружены и изъяты около 400 граммов тротила, 400 граммов бездымного пороха, <...> самодельно изготовленный обрез на основе винтовки Мосина, патроны к огнестрельному оружию различного калибра в количестве 800 штук", – говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств").

Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали сторонника украинских неонацистов, подозреваемого в повреждении двух опор ЛЭП в Кемеровской области. У задержанного были изъяты два пистолета, канистры с бензином, бутылки с зажигательной смесью и крепежные болты с поврежденных опор ЛЭП.