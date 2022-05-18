Задержанного в Кемерове украинского диверсанта арестовали до 16 июня

12:42
Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
Центральный районный суд Кемерова арестовал предполагаемого украинского диверсанта, причастного к повреждению двух опор линий электропередачи.
"Центральным районным судом Кемерова 13 мая была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 июня 2022 года в связи с поступившим ходатайством следователя", – сообщили РИА Новости в суде.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД задержали сторонника украинских неонацистов, подозреваемого в повреждении двух опор ЛЭП в Кемеровской области.
У задержанного были изъяты два пневматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, канистры с бензином и бутылки с зажигательной смесью, два боевых ножа, крепежные болты с поврежденных опор ЛЭП, схемы расположения полицейских отделений и военкоматов Кемерова и личный дневник, содержащий информацию о совершенных диверсиях.
ФСБ задержала сторонника украинских неонацистов, повредившего опоры ЛЭП в Кузбассе
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