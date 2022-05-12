В Курской области задержали готовившего теракт россиянина

Фото: depositphotos/Grigorenko

ФСБ РФ сообщила о задержании жителя Курской области, готовившего теракт в Курске по согласованию с украинскими спецслужбами, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД задержан житель Курской области, намеревавшийся по согласованию со специальными службами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей", – отметили в службе.

По данным ФСБ, целью теракта являлась дестабилизация деятельности органов власти и воздействие на принятие ими решения о прекращении спецоперации на Украине. После совершения преступления задержанный планировал уехать на Украину. Он уже дал признательные показания.

Дома у задержанного обнаружено и изъято два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами к нему, а также нацистская литература.

Ранее сообщалось, что в Калининграде задержан сторонник запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор", готовивший теракт ко Дню Победы в отношении российских военнослужащих.

Задержанный является гражданином РФ, после совершения теракта он планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против России.