В Калининграде предотвращен теракт в канун 9 Мая

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В Калининграде задержан сторонник запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор", готовивший теракт ко Дню Победы в отношении российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным следствия, задержанный является гражданином РФ, после совершения теракта он планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против России.

Дома у задержанного обнаружили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатки.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Москве сторонников Маньяки Культ Убийства (М.К.У.), готовивших теракты ко Дню Победы. Они выполняли задание по подготовке и совершению терактов и массовых убийств в РФ ко Дню Победы, которое им дал лидер группировки, украинец Егор Краснов.