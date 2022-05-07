В ФСБ сообщили о задержании в Москве сторонников М.К.У., готовивших теракты ко Дню Победы

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ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве готовивших теракты и массовые убийства в России ко Дню Победы сторонников неонацистской группировки Маньяки Культ Убийства (М.К.У.). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

"Сотрудниками ФСБ и МВД России в Москве задержаны сторонники неонацистской группировки Маньяки Культ Убийства при попытке заживо сжечь бездомных с помощью коктейлей Молотова", – отметили в ФСБ.

Как уточнили в спецслужбе, они выполняли задание по подготовке и совершению терактов и массовых убийств в РФ ко Дню Победы, которое им дал лидер группировки, украинец Егор Краснов.

Видео планировалось распространить в Сети для устрашения людей, а также привлечения новых сторонников.

В ФСБ добавили, что участники группировки также причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств.

Ранее сообщалось о задержании в Херсоне мужчины, планировавшего устроить теракт во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы.

В квартире задержанного военные обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатки. Также была найдена документация и специальная литература, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил.