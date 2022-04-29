В КЧР задержали сторонника ИГ, готовившего теракт на объектах органов власти

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В Карачаево-Черкесии задержали сторонника запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ), готовившего теракт на объектах органов власти и правопорядка, сообщает ТАСС.

По данным спецслужб, ФСБ в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории республики задержала злоумышленника в Карачаевске при подготовке к реализации своего преступного замысла.

По месту его жительства изъяли компоненты, использовавшиеся для изготовления самодельного взрывного устройства, и другие материалы, изобличающие его преступные намерения.

Следователи возбудили уголовное дело по фактам приготовления к теракту и участия в деятельности террористической организации.

Ранее в Ставропольском крае ФСБ предотвратила теракт на объекте транспорта, который готовил сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Подозреваемый задержан при подготовке к реализации своего преступного замысла.

До этого ФСБ пресекла подготовку теракта в Крыму. В Симферополе задержали россиянина, который являлся сторонником запрещенной в РФ террористической организации ИГ и готовил подрыв железнодорожных путей. Дома у задержанного обнаружили и изъяли СВУ, электродетонаторы, схему закладки СВУ под железнодорожное полотно, экстремистскую литературу и другое.

