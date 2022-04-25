ФСБ предотвратила теракт на транспорте в Ставропольском крае

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Ставропольском крае ФСБ предотвратила теракт на объекте транспорта, который готовил сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Подозреваемый задержан при подготовке к реализации своего преступного замысла", – говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что по адресу его проживания были найдены и изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, которые злоумышленник приобрел для изготовления СВУ. Задержанный дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по факту подготовки к теракту.

Ранее ФСБ пресекла подготовку теракта в Крыму. В Симферополе задержали россиянина, который являлся сторонником запрещенной в РФ террористической организации ИГ и готовил подрыв железнодорожных путей. Дома у задержанного обнаружили и изъяли СВУ, электродетонаторы, схему закладки СВУ под железнодорожное полотно, экстремистскую литературу и другое.

