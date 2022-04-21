Суд в Москве арестовал обвиняемого в финансировании экстремистов

18:23
Фото: СК РФ
Савеловский районный суд Москвы арестовал до 18 июня мужчину, обвиняемого в финансировании экстремистской организации, сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.
По ее словам, в период с 2015 по 2019 год россиянин систематически выезжал в другую страну для передачи денег руководству и участникам экстремистской организации, деятельность которой запрещена в России. За указанный период он передал не менее 120 тысяч рублей.
Следователи с коллегам из ФСБ и МВД задержали мужчину в Астрахани и доставили в Москву.
Ранее правоохранители в Москве задержали мужчину, обвиняемого в финансировании международной террористической организации. По данным следствия, 23-летний мужчина с октября по декабрь 2021 года собирал средства и перечислял их на расчетные счета террористов, принимающих участие в боевых действиях в составе запрещенной в РФ организации.
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