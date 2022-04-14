В Москве задержали мужчину по обвинению в финансировании терроризма

12:39
Фото: depositphotos/Grigorenko
Правоохранители в Москве задержали мужчину, обвиняемого в финансировании международной террористической организации. Об этом сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета.
По данным следствия, 23-летний мужчина с октября по декабрь 2021 года собирал средства и перечислял их на расчетные счета террористов, принимающих участие в боевых действиях в составе запрещенной на территории РФ организации. Его действия квалифицируются по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").
"Фигурант осознавал, что в дальнейшем указанные денежные средства будут использованы участниками запрещенной организации для подготовки и совершения преступлений террористической направленности", – говорится в сообщении.
Отмечается, что у мужчины были изъяты технические устройства, на которых хранились данные, представляющие интерес для следственных органов.
"Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в СК.
Ранее в Ставропольском крае был задержан сторонник запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", готовивший теракт на железнодорожном вокзале.
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