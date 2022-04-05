В Калмыкии пресекли попытку создания в СИЗО ячейки экстремистской организации

11:06
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Правоохранители пресекли в Калмыкии попытку создания экстремистской ячейки в следственном изоляторе. Об этом сообщается на сайте "МВД-Медиа".
"Сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Калмыкия совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ и ФСИН пресечена противоправная деятельность 35-летнего мужчины, который в период с января по февраль 2022 года пытался образовать в следственном изоляторе в Элисте ячейку экстремистской организации", – отмечается в сообщении.
Уточняется, что движение, участие в котором пропагандировал злоумышленник, запрещено в России решением Верховного суда.
На основании материалов, собранных оперативниками, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 282.2 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Организация деятельности экстремистской организации").
Ранее сотрудники ФСБ задержали 10 пособников запрещенной в РФ террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" в девяти российских регионах. По данным ведомства, задержанные сформировали разветвленную межрегиональную сеть по указанию кураторов международной террористической организации. Отмечается, что они занимались сбором денежных средств, аккумулированием и переводом их денежных средств на счета террористов.
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