"Колумбайн" внесен в официальный перечень террористических и экстремистских организаций

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Движение "Колумбайн", запрещенное в России как террористическое, внесено в официальный перечень террористических и экстремистских организаций, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

22 марта сотрудники ФСБ задержали в Сочи подростка, который являлся администратором онлайн-сообщества "Колумбайн".

Задержанный также причастен к распространению ложной информации о подготовке терактов в школах. По данным ФСБ, подросток получил права администратора группы от гражданина Украины, с которым он общался в Telegram.

2 февраля Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании движения "Колумбайн", другое название – "Скулшутинг", террористическим. Этому предшествовало выявление сотрудниками ФСБ множества крупных колумбайновских интернет-сообществ численностью около 50 тысяч пользователей.