Верховный суд РФ признал террористическим движение "Колумбайн"

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании движения "Колумбайн" террористическим, сообщает ТАСС.
"Признать молодежное движение "Колумбайн", другое название – "Скулшутинг", террористическим и запретить его деятельность на территории РФ", – постановил судья.
Заседание проходило в закрытом режиме. Решение могут обжаловать, однако суд указал начать исполнять его немедленно.
ФСБ ранее выявила множество крупных колумбайновских интернет-сообществ численностью около 50 тысяч пользователей.
Массовое убийство в американской школе "Колумбайн" произошло в конце апреля 1999 года. Тогда двое учеников убили 13 человек, еще 23 получили ранения.
Владимир Путин рассказал, что за последнее время в российских учебных заведениях предотвратили 127 преступлений.
До этого член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова допустила, что ужесточение наказания за нападения на школы не решит проблему с применением оружия в образовательных учреждениях. Сенатор отметила, что решение проблемы кроется в адаптации информационной политики в отношении детей и молодежи.
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