В РФ предложили проверять кандидатов на владение оружием в ФСБ и МВД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Госдуму будет внесен законопроект о процедуре проверки кандидатов на получение оружия. Об этом рассказал председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Мы предлагаем проверять всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности", – заявил депутат.

Хинштейн отметил, что в разработке законопроекта приняли участие депутаты Василий Пискарев и Анатолий Выборный. В документе указано, что проверку смогут проводить и в отношении действующих владельцев оружия.

Ранее зампредседателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия, доцент РУДН Сергей Зайнуллин рассказал, как можно было бы предотвратить стрельбу в российских учебных заведениях.

По мнению эксперта, следует пересмотреть образовательную политику и уделять больше внимания воспитанию детей.