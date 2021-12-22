В РФ предложили проверять кандидатов на владение оружием в ФСБ и МВД

18:59
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Госдуму будет внесен законопроект о процедуре проверки кандидатов на получение оружия. Об этом рассказал председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Мы предлагаем проверять всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности", – заявил депутат.
Хинштейн отметил, что в разработке законопроекта приняли участие депутаты Василий Пискарев и Анатолий Выборный. В документе указано, что проверку смогут проводить и в отношении действующих владельцев оружия.
Ранее зампредседателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия, доцент РУДН Сергей Зайнуллин рассказал, как можно было бы предотвратить стрельбу в российских учебных заведениях.
По мнению эксперта, следует пересмотреть образовательную политику и уделять больше внимания воспитанию детей.
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