Эксперт рассказал, как предотвратить стрельбу в учебных заведениях

13:53
Фото: СК РФ
Заместитель председателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия, доцент РУДН Сергей Зайнуллин поделился способами, которые помогут предотвратить стрельбу в учебных заведениях. Об этом он рассказал в беседе с News.ru.
Эксперт считает, что прежде всего необходимо обратить внимание на воспитание детей в образовательных учреждениях. Помимо этого, стоит вовлекать учащихся в активную внешкольную программу, в кружки, секции, общественную активность.
"Мне кажется, нужно пересмотреть коренным образом нашу образовательную политику и заниматься вплотную вопросами воспитания, в том числе воспитания в коллективе. Вот в чем основная мера, которая может предотвратить подобные вещи", – поделился Зайнуллин.
Он также добавил, что в СССР, где оружие было более доступным, случаев расстрела людей в учебных заведениях не было. Связь между этим эксперт видит в активной общественной деятельности учеников.
"В каждой школе был тир, где было нарезное оружие. И мы ходили в школе в этот тир. Охотничье оружие продавалось без лицензии только при наличии охотничьего или спортивного билета. Так что оружие было более доступно, а таких случаев не было", – отметил специалист.
Зайнуллин считает, что ужесточение оружейного законодательства к позитивному решению проблемы не приведет, в России законы о хранении оружия и так достаточно строгие. В качестве примера он приводит европейский опыт, где массовые убийства происходят и без помощи огнестрельного оружия.
Ранее в Совфеде предложили обустроить в российских вузах экстренную блокировку дверей для предотвращения происшествий, подобных трагедии в Перми. Сенаторы также предложили внедрить систему искусственного интеллекта для распознавания девиантного поведения и предупреждения людей об опасности.
В российских школах и вузах могут появиться тренировки по безопасности и самозащите
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