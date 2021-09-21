Эксперт рассказал, как предотвратить стрельбу в учебных заведениях

Фото: СК РФ

Заместитель председателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия, доцент РУДН Сергей Зайнуллин поделился способами, которые помогут предотвратить стрельбу в учебных заведениях. Об этом он рассказал в беседе с News.ru.

Эксперт считает, что прежде всего необходимо обратить внимание на воспитание детей в образовательных учреждениях. Помимо этого, стоит вовлекать учащихся в активную внешкольную программу, в кружки, секции, общественную активность.

"Мне кажется, нужно пересмотреть коренным образом нашу образовательную политику и заниматься вплотную вопросами воспитания, в том числе воспитания в коллективе. Вот в чем основная мера, которая может предотвратить подобные вещи", – поделился Зайнуллин.

Он также добавил, что в СССР, где оружие было более доступным, случаев расстрела людей в учебных заведениях не было. Связь между этим эксперт видит в активной общественной деятельности учеников.

"В каждой школе был тир, где было нарезное оружие. И мы ходили в школе в этот тир. Охотничье оружие продавалось без лицензии только при наличии охотничьего или спортивного билета. Так что оружие было более доступно, а таких случаев не было", – отметил специалист.

Зайнуллин считает, что ужесточение оружейного законодательства к позитивному решению проблемы не приведет, в России законы о хранении оружия и так достаточно строгие. В качестве примера он приводит европейский опыт, где массовые убийства происходят и без помощи огнестрельного оружия.

Ранее в Совфеде предложили обустроить в российских вузах экстренную блокировку дверей для предотвращения происшествий, подобных трагедии в Перми. Сенаторы также предложили внедрить систему искусственного интеллекта для распознавания девиантного поведения и предупреждения людей об опасности.

