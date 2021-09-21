В ПГНИУ прокомментировали действия профессора, продолжившего лекцию во время стрельбы

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В Пермском государственном национально-исследовательском университете прокомментировали действия преподавателя Олега Сыромятникова, продолжившего вести занятие, несмотря на массовый обстрел, начавшийся в стенах вуза. В пресс-службе университета рассказали, что Сыромятников запер дверь в аудиторию изнутри, сделав самое необходимое в данной ситуации.

"Главное, что он закрылся в аудитории. Мы считаем, что в этой ситуации это первое действие. То, что он дальше продолжил вести лекцию, – здесь персональные оценки могут быть разными. Все люди по-разному переживают стресс. Важно было сохранять спокойствие и не поддаваться панике", – цитирует РИА Новости пресс-службу вуза.

Тем не менее учебное заведение пообещало провести проверку по факту этой ситуации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в одной из аудиторий 8-го корпуса ПГНИУ, атакованного вооруженным студентом, занятия продолжались до самой эвакуации.

Очевидцы рассказывают, что в момент нападения профессор кафедры русского языка и стилистики Олег Сыромятников читал курс по истории русской литературы, якобы не обращая внимания на происходящее вокруг, и прекратил занятие только после того, как в аудиторию вошли силовики.

Нападение в Пермском госуниверситете произошло утром 20 сентября. Неизвестный вошел на территорию вуза и открыл стрельбу, в результате которой шесть человек погибли.

Позже нападавшего задержали. Им оказался один из студентов юридического факультета ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.