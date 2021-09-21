Устроившему стрельбу в пермском вузе проведут психиатрическую экспертизу

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Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, сделают комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

"Чтобы определить его психическое состояние, был ли он вменяем на момент совершения преступления, отвечал ли он за свои действия, студента направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу", – отметил собеседник агентства.

Как сообщается, на данный момент стрелявший остается в медучреждении, его состояние тяжелое.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Неизвестный вошел на территорию вуза и начал стрелять по преподавателям и студентам. В результате шесть человек погибли, еще 24 пострадали.

Позже стрелка задержали. Им оказался один из студентов юрфака ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

