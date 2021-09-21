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Во вторник, 21 сентября, семерых пострадавших при стрельбе в пермском вузе транспортируют в Москву. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Есть все необходимое для того, чтобы перелет прошел нормально. Рассчитываю, что все они скоро вернутся домой", – приводятся слова Фалькова в телеграм-канале министерства.



Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Неизвестный вошел на территорию вуза и открыл стрельбу. В результате шесть человек погибли, еще 24 пострадали.

Позже нападавший был задержан. Им оказался один из студентов юридического факультета ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

