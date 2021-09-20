Семьи погибших при стрельбе в Перми получат дополнительную матпомощь от вуза

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Дополнительную материальную помощь в размере 1 миллиона рублей получат семьи погибших в результате стрельбы в вузе Перми, сообщается в телеграм-канале Минобрнауки России.

"Семьям погибших вуз выделит дополнительно миллион рублей, пострадавшим – 500 тысяч", – приводятся в сообщении слова министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

20 сентября студент, находившийся на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Позже нападавший был задержан.

По данным Минздрава, в результате происшествия погибли 6 человек, еще 24 пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

