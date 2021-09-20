Власти окажут поддержку пострадавшим и семьям погибших в Перми – Путин

16:58
Фото: ТАСС/AP Photo/Anastasia Yakovleva
Власти предпримут все необходимые меры для оказания поддержки пострадавшим и семьям погибших в Перми, сообщил Владимир Путин.
Президент назвал стрельбу, произошедшую в вузе в Перми, огромной бедой для всей страны стрельбу. Он выразил соболезнования близким погибших. По его словам, никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях.
"Это огромная беда и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны", – сказал Путин на встрече с председателем Центризбиркома РФ Эллой Памфиловой.
Он добавил, что правоохранительные органы, местные и региональные власти приложат все усилия для расследования причин трагедии в вузе.
Ранее сообщалось, что семьям пострадавших и погибших при стрельбе в пермском университете выплатят денежные компенсации. Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, раненых – по 500 тысяч рублей. Родственники тех, кто получил травмы, получат по 100 тысяч рублей. Данная материальная помощь будет оказана по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
20 сентября студент, находившийся на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Позже нападавший был задержан.
По последним данным Минздрава, в результате происшествия шесть человек погибли, 24 человека пострадали.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Начавший стрельбу в Пермском университете владел оружием на законных основаниях
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