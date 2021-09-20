Семьям погибших при стрельбе в пермском университете выплатят по 1 млн рублей

Фото: СК РФ

Семьям пострадавших и погибших при стрельбе в пермском университете выплатят денежные компенсации. Об этом говорится на сайте правительства региона.

Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, раненых – по 500 тысяч рублей. Родственники тех, кто получил травмы, получат по 100 тысяч рублей. Данная материальная помощь будет оказана по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

20 сентября студент, находившийся на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Позже нападавший был задержан.

По последним данным Минздрава, в результате произошедшего шесть человек погибли, 24 человека пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, отметил, что правоохранительным органам предстоит разобраться, что стало причиной стрельбы.

Он отметил, что после недавних трагедий со стрельбой в учебных заведениях по поручению Владимира Путина были приняты все необходимые законодательные меры.