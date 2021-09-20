В Совфеде предложили внедрить экстренную блокировку дверей в российских вузах

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В российских вузах необходимо внедрить экстренную блокировку входных дверей для предотвращения происшествий, подобных трагедии в Перми, считает первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

"К несчастью, происходит уже не первая подобная трагедия, и для их предотвращения, думаю, необходимо принимать комплекс мер. Одной из них может стать система экстренной блокировки входных дверей в отдельные здания и помещения", – сказала РИА Новости Рукавишникова.

Сенатор также предложила внедрить системы искусственного интеллекта для распознавания девиантного поведения, выявления оружия и своевременного предупреждения людей об опасности.

По словам Рукавишниковой, доступ посторонних лиц на территорию учебных заведений нужно перекрывать.

20 сентября студент, находившийся на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Позже нападавший был задержан.

По последним данным Минздрава, в результате произошедшего шесть человек погибли, 24 человека пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

