Предотвратить трагедии можно лишь совместными усилиями властей и общества – Матвиенко

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Предотвратить трагедии со стрельбой в учебных заведениях можно лишь совместными усилиями властей всех уровней, общественности и спецслужб, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Предотвращение подобных происшествий возможно только совместными усилиями федеральных и региональных органов государственной власти, общественности и специальных служб путем мобилизации всех имеющихся и перспективных возможностей", – цитирует Матвиенко ТАСС.

Спикер Совфеда отметила, что общество все чаще сталкивается с агрессивным поведением молодых людей, которые не задумываются о последствиях своих действий.

Матвиенко направила телеграмму губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Она попросила передать родным и близким погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете искренние соболезнования, а пострадавшим – скорейшего выздоровления.

В понедельник, 20 сентября, студент Пермского государственного университета пришел в вуз с оружием и открыл огонь. В результате погибли шесть человек и пострадали 24. Стрелка задержали, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело.