Предотвратить трагедии можно лишь совместными усилиями властей и общества – Матвиенко

15:55
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Предотвратить трагедии со стрельбой в учебных заведениях можно лишь совместными усилиями властей всех уровней, общественности и спецслужб, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Предотвращение подобных происшествий возможно только совместными усилиями федеральных и региональных органов государственной власти, общественности и специальных служб путем мобилизации всех имеющихся и перспективных возможностей", – цитирует Матвиенко ТАСС.
Спикер Совфеда отметила, что общество все чаще сталкивается с агрессивным поведением молодых людей, которые не задумываются о последствиях своих действий.
Матвиенко направила телеграмму губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Она попросила передать родным и близким погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете искренние соболезнования, а пострадавшим – скорейшего выздоровления.
В понедельник, 20 сентября, студент Пермского государственного университета пришел в вуз с оружием и открыл огонь. В результате погибли шесть человек и пострадали 24. Стрелка задержали, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Шесть человек погибли при стрельбе в Пермском университете – Минздрав
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: