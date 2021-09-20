Одноклассники рассказали о подозреваемом в стрельбе в Пермском госуниверситете

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете произошла стрельба. В результате шесть человек погибли, свыше 20 пострадали. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Рассказываем подробности случившегося.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Ранен при задержании

Информация о стрельбе в вузе в Перми появилась утром 20 сентября. В группе Пермского госуниверситета (ПГНИУ) "ВКонтакте" опубликовали пост с просьбой спрятаться или по возможности убежать.

"Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет – разворачивайтесь!" – написали в группе вуза.

По данным Следственного комитета РФ, стрельбу устроил студент ПГНИУ. Он зашел в один из корпусов с ружьем и открыл огонь по окружающим, уточнили в ведомстве. Судя по кадрам из соцсетей, некоторые студенты в попытке спастись выпрыгивали из окон второго этажа. Часть учащихся и преподавателей забаррикадировалась в аудиториях.



В МВД РФ рассказали, что первым на место приехал экипаж полка ДПС. По информации ведомства, младший лейтенант полиции Константин Калинин пошел в главный корпус, а его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров начал эвакуацию людей.





Ирина Волк официальный представитель МВД РФ В помещении Константин Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь.

В Минздраве РФ сообщили о шести погибших и 24 пострадавших. Среди них есть и те, кто выпрыгивал из окон. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, сообщили в Следственном комитете.

"Личность подозреваемого уже установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение. Следствием собираются характеризующие материалы о подозреваемом", – рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В ведомстве заявили, что ружье подозреваемый приобрел в мае этого года. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в разговоре с ТАСС подчеркнул, что молодой человек владел оружием на законных основаниях.

Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Песков подчеркнул, что правоохранительным органам предстоит дать оценку произошедшего.

"Судя по всему, речь идет все-таки о неких отклонениях у молодого человека, который совершил это убийство. И конечно, я думаю, что специалистам нужно разобраться с этим и попытаться понять, что стало причиной для этой трагедии", – заявил пресс-секретарь президента.

Соболезнования семьям погибших выразил Сергей Собянин.

"Потрясен вооруженным нападением на Пермский государственный университет, в результате которого погибли люди. В этот трудный час Москва с вами, разделяя боль и страдания жителей края. Прошу передать искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в телеграмме мэра губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.

В Пермь по поручению Михаила Мишустина вылетели министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Своего заместителя направил генеральный прокурор России Игорь Краснов. На место происшествия приехал губернатор края Дмитрий Махонин. В пресс-службе главы региона подчеркнули, что власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь.

В связи с происшествием МЧС России открыло горячую линию по телефону +7(342) 258-40-02. В школах, техникумах и колледжах Пермского края 20 сентября все занятия были отменены. 21 сентября в крае объявлен день траура.



"Из ноги кровь бежит"

Студентка Маша Кислякова рассказала Москве 24, что происходило на месте стрельбы. По словам очевидца, на ее глазах ранили девушку.





Маша Кислякова студентка ПГНИУ В девочку попали, у нее из ноги кровь бежит, она лежит на земле. Ей скорую вызвали, там были выстрелы.

Местный житель Иван Ветлугин сообщил Москве 24, что утром 20 сентября доставлял в университет заказ.

"Смотрю – все бегут, ревут, падают друг на друга, всех поднимают. И стрельба. Менты бегут. Маски-шоу. Я в машину сел, сижу в машине – оттуда все машины уезжают, я тоже туда не поехал", – рассказал очевидец.

Источники РЕН ТВ сообщают, что в Пермском госуниверситете подозреваемый учился на юридическом факультете по специальности "судебный эксперт". Он находится в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Одноклассник подозреваемого рассказал телеканалу "360", что парень якобы увлекался военной темой и оружием.





одноклассник подозреваемого в стрельбе в ПГНИУ Было понятно, потому что любил всякие такие темы на уроках. Как что с войной и оружием, он отвечал.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Говорить о стрельбе подозреваемый начинал еще в школе, сообщает Life со ссылкой на одноклассника молодого человека. Собеседник издания рассказал, что парень подготовил документы на приобретение оружия сразу после того, как ему исполнилось 18 лет. При этом дома у него якобы уже лежали два охолощенных пистолета.

Незадолго до случившегося стрелок опубликовал пост в ВК, в котором он рассказал о своих мотивах. Сейчас страница заблокирована. В администрации социальной сети заявили, что продолжат мониторить появление фейк-аккаунтов студента.

Председатель комитета по информационной политике Госдумы VII созыва Александр Хинштейн в беседе с ТАСС сообщил, что подозреваемый владел гладкоствольным ружьем Huglu калибра 12/76. По его словам, документы молодой человек получил до вступления в силу закона об ужесточении медосмотра и требований к кандидатам на получение оружия.

Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы VII созыва Анатолий Выборный заявил Москве 24, что для борьбы с подобными случаями необходимо усовершенствовать психологическое тестирование.





Анатолий Выборный зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ключевая проблема – как выявить потенциального стрелка на этапе выдачи лицензии? Это вопрос к психологам, нужны новые разработки, которые позволят распознать человека с пошатнувшейся психикой.

Выборный подчеркнул, что необходимо установить персональную ответственность врачей, которые выдают справки. Так они будут отвечать за последствия, к которым приводит их халатность и формальный подход. Это позволит прекратить выдачу формальных или подложных справок, считает он.

Кроме того, необходимо менять идеологию и философию частной охраны, заявил Выборный. В настоящее время во многих школах работают простые вахтеры, которые не обладают необходимой квалификацией, резюмировал он.