МЧС России открыло горячую линию в связи со стрельбой в пермском вузе

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Телефон горячей линии открыт после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"На базе Главного управления МЧС России по Пермскому краю открыта горячая линия 8 (342) 258 40 02", – говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что устроивший стрельбу в пермском вузе владел оружием на законных основаниях.

Неизвестный проник на территорию вуза и начал стрелять по студентам и преподавателям, он уже задержан.

В результате стрельбы погибли 8 человек. Пострадали не менее 19 человек.

СК возбудил дело об убийстве двух и более лиц по факту стрельбы.

