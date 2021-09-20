Предполагаемый стрелок из Перми перед нападением написал манифест

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Предполагаемый стрелок из Перми, проникший на территорию госуниверситета, перед нападением написал манифест в соцсетях. В настоящее время пост уже удален.

Нападение на Пермский университет произошло утром 20 сентября. Неизвестный проник на территорию вуза и открыл стрельбу. В результате происшествия пострадали более 10 человек, есть погибшие.

Молодого человека, атаковавшего ПГНИУ, задержали сотрудники правоохранительных органов, он ранен.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки срочно вылететь в Пермь в связи с трагедией. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.