Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате стрельбы в вузе в Перми. Соответствующую телеграмму мэр направил в адрес губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

"Потрясен вооруженным нападением на Пермский государственный университет, в результате которого погибли люди. В этот трудный час Москва с вами, разделяя боль и страдания жителей края", – говорится в послании Собянина.

Мэр Москвы также попросил передать соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

20 сентября студент открыл стрельбу по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. В Минздраве сообщили о шести погибших, также многие ранены.

Личность подозреваемого установлена. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранительным органам предстоит дать экспертную оценку произошедшему.

Он уточнил, что после недавних трагедий со стрельбой в учебных заведениях по поручению Владимира Путина были приняты все необходимые законодательные меры. На вопрос о том, должны ли какие-то чиновники отвечать за подобные трагедии, представитель Кремля ответил, что есть специальное контрольное управление, которое внимательно отслеживает ход выполнения поручений главы РФ.

