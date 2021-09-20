Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми

14:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате стрельбы в вузе в Перми. Соответствующую телеграмму мэр направил в адрес губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
"Потрясен вооруженным нападением на Пермский государственный университет, в результате которого погибли люди. В этот трудный час Москва с вами, разделяя боль и страдания жителей края", – говорится в послании Собянина.
Мэр Москвы также попросил передать соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
20 сентября студент открыл стрельбу по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. В Минздраве сообщили о шести погибших, также многие ранены.
Личность подозреваемого установлена. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранительным органам предстоит дать экспертную оценку произошедшему.
Он уточнил, что после недавних трагедий со стрельбой в учебных заведениях по поручению Владимира Путина были приняты все необходимые законодательные меры. На вопрос о том, должны ли какие-то чиновники отвечать за подобные трагедии, представитель Кремля ответил, что есть специальное контрольное управление, которое внимательно отслеживает ход выполнения поручений главы РФ.
Появились подробности задержания стрелявшего в Пермском университете
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