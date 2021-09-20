В СПЧ заявили о важности повышения квалификации школьных психологов для предотвращения ЧП

14:09
Фото: Максим Рожко/ТАСС
Для предотвращения трагедий, подобных той, что произошла в Пермском университете, необходимо повышать квалификацию школьных психологов. Об этом заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
По его словам, такая мера позволит на ранней стадии выявлять агрессивное поведение.
"Коллеги, которые в этом разбираются, уверены, что зачастую квалификация школьных психологов низка. Есть информация, что пермский стрелок еще в школе проявлял признаки болезни. Чтобы выявлять такие нарушения на ранней стадии, необходимо усиливать корпус школьных психологов", – приводит слова Фадеева ТАСС.
Глава СПЧ также подчеркнул, что информация об агрессивном поведении в школе должна препятствовать легальному получению оружия такими людьми. Этот вопрос, по словам Фадеева, поставят в Совете на обсуждение.
В понедельник, 20 сентября, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете. В результате погибли шесть человек, 24 пострадали. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.
Открывшего стрельбу задержали. Он оказал сопротивление полицейским и был ранен. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Начавший стрельбу в Пермском университете владел оружием на законных основаниях
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: