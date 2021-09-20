В СПЧ заявили о важности повышения квалификации школьных психологов для предотвращения ЧП

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Для предотвращения трагедий, подобных той, что произошла в Пермском университете, необходимо повышать квалификацию школьных психологов. Об этом заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

По его словам, такая мера позволит на ранней стадии выявлять агрессивное поведение.

"Коллеги, которые в этом разбираются, уверены, что зачастую квалификация школьных психологов низка. Есть информация, что пермский стрелок еще в школе проявлял признаки болезни. Чтобы выявлять такие нарушения на ранней стадии, необходимо усиливать корпус школьных психологов", – приводит слова Фадеева ТАСС.

Глава СПЧ также подчеркнул, что информация об агрессивном поведении в школе должна препятствовать легальному получению оружия такими людьми. Этот вопрос, по словам Фадеева, поставят в Совете на обсуждение.

В понедельник, 20 сентября, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете. В результате погибли шесть человек, 24 пострадали. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Открывшего стрельбу задержали. Он оказал сопротивление полицейским и был ранен. Медики оценивают его состояние как тяжелое.