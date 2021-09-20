Медики рассказали о состоянии устроившего стрельбу в пермском вузе

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Состояние молодого человека, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, оценивается как тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.

"Он живой, но тяжелый, находится в реанимации. Соответственно, следственные действия с ним проводить пока не представляется возможным", – сказал собеседник агентства.

По последним данным СК, в результате стрельбы погибли восемь человек, еще 28 пострадали.

В связи с трагедией в Прикамье 20 сентября отменили занятия в школах, колледжах и техникумах.

В понедельник студент, находившийся на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим.

Позже нападавший был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

После произошедшего МЧС России открыло телефон горячей линии. Позвонить можно по номеру 8 (342) 258 40 02.