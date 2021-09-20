"Увлечен только компьютером". Отец студента, устроившего стрельбу в Перми, рассказал о нем

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Отец студента, устроившего стрельбу в Пермском государственному университете, рассказал RT о сыне. По словам мужчины, юноша был замкнут и интересовался только компьютером.

Бекмансуров пояснил, что в последние годы с сыном не проживал: молодой человек воспитывался матерью в Перми, а сам мужчина находится в Самаре.

"Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя. Что же он такое вообще сделал... Я звонил ей. Сначала мне позвонила мама моя, сказала, мол, так и так. Я был в шоке, уже позвонил потом жене бывшей, она как раз была в полиции на допросах. Она тоже в шоке, как амеба какая-то, ничего сказать нормально не может", – рассказал Бекмансуров.

Мужчина отметил, что отношения с сыном у него не были близкими. Он не знает, чем обычно занят его ребенок.

"Сколько я с ним ни общался, он увлечен только компьютером. Я говорю: "Почему ты гулять не ходишь?" А он: "Я не хочу гулять, я сижу за компьютером", – вспоминает отец студента.

О том, что подозреваемый был увлечен компьютером и стрельбой, говорят и его бывшие одноклассники. Один из них рассказал телеканалу "360", что парень якобы всегда активно отвечал на уроках, если темы касались оружия или войны.

Трагедия в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Неизвестный вошел на территорию вуза и открыл стрельбу. В результате шесть человек погибли, свыше 20 пострадали.

Позже выяснилось, что по подозрению в совершении преступления задержали одного из студентов ПГНИУ. Молодой человек учился на юридическом факультете данного вуза.

При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Сейчас подозреваемый находится в реанимации. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.