Устроивший стрельбу в Перми, кроме огнестрельного оружия, имел при себе нож

14:59
Фото: СК РФ
Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). По словам полицейского, напавший несколько раз попытался выстрелить в него из ружья, после чего сотрудник правоохранительных органов и сам применил оружие.
Константин Калинин – сотрудник ДПС. Он рассказал, что оформлял с напарником ДТП в тот момент, когда к ним подбежал очевидец, заявивший, что возле университета началась стрельба.
Полицейские выехали на место происшествия. По словам Калинина, его напарник занялся организацией эвакуации людей, а сам младший лейтенант побежал к главному входу. Войдя в здание увидел, как вооруженный студент спускается по лестнице.
Сотрудник правоохранительных органов вспоминает, что позвал молодого человека, после чего тот в него выстрелил.
"Я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал. Подбежав к нему, я зафиксировал его движения, убрав ружье и патроны, и нож в сторону, после чего начал оказывать ему первую медицинскую помощь", – сказал офицер на видео, опубликованном на сайте "МВД Медиа".
В понедельник студент, находившийся на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим.
Позже нападавший был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Молодой человек ранен и находится в больнице.
По данным Следственного комитета, в результате стрельбы погибли 8 человек. По информации Минздрава, студент убил 6 человек. Еще 24 пострадали.
Появились подробности задержания стрелявшего в Пермском университете
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