СК показал кадры из пермского университета, где произошла стрельба

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СК показал кадры из Пермского государственного университета, где произошла стрельба.

По версии следствия, 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья.

По данным СК, погибли погибли 8 человек, пострадали 28. При этом в Минздраве позднее уточнили, что жертвами стрельбы стали 6 человек.

Личность подозреваемого установлена. При задержании он оказал сопротивление, в результате чего был ранен. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Председатель СКР поручил Главному следственному управлению Следственного комитета расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки Михаилу Мурашко и Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь.