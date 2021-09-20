Студент из Ирака пострадал при стрельбе в вузе в Перми

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В результате стрельбы в университете в Перми пострадал студент из Ирака, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в медицинских службах.

"Одним из пострадавших оказался 24-летний студент из Ирака Обаит Абдулла Маитам. Он получил ранение бедра и сейчас находится в тяжелом состоянии", – сообщили агентству.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Неизвестный вошел на территорию вуза и открыл стрельбу. В результате шесть человек погибли, еще 24 пострадали.

Позже нападавший был задержан. Им оказался один из студентов юридического факультета ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

