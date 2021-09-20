Всех погибших при стрельбе в вузе в Перми опознали – СМИ

Фото: СК РФ

Всех погибших при стрельбе в университете в Перми опознали, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в медицинских службах.

"В настоящее время удалось опознать всех погибших в результате стрельбы. Жертвами трагедии стали пять женщин и один молодой человек 20 лет", – сказал собеседник агентства.

До этого медики сообщали, что среди погибших была врач-эндоскопист Маргарита Энгаус. Врач со стажем 39 лет работала в пермской городской клинической больнице №7.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Неизвестный вошел на территорию вуза и открыл стрельбу. В результате шесть человек погибли, еще 24 пострадали.

Позже нападавший был задержан. Им оказался один из студентов юридического факультета ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

