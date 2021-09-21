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Происшествия

09:51

Преподаватель пермского вуза продолжал занятия, несмотря на сообщения о массовом расстреле

происшествия регионы

Фото: AP Photo

Один из лекторов Пермского государственного университета (ПГНИУ) продолжил вести занятия, проигнорировав нападение на университет. Преподаватель не обратил внимание на сообщения о массовом расстреле в стенах вуза, прервав занятие лишь после начала эвакуации. Об этом сообщает портал 59.RU.

Очевидцы отмечают, что в момент нападения профессор кафедры русского языка и стилистики Олег Сыромятников читал курс по истории русской литературы.

По словам студентов, преподаватель вел занятие, не обращая внимания на происходящее. Когда в аудиторию вбежала мать одной из учащихся, Сыромятников выразил недовольство тем, что его прервали.

Игнорировал преподаватель, по заявлениям очевидцев, и попытки зачитать сообщения о происходящем в вузе.

"Ну и что? Не хотите учиться – не учитесь, я вас заставить не могу", – цитируют Сыромятникова студенты. Они отмечают, что в тот момент преподаватель добавил, что "было бы прикольно", если бы кто-то вошел в аудиторию с автоматом и заставил студентов заниматься.

Прервать лекцию Олег Сыромятников согласился лишь после того, как сотрудники ОМОН начали эвакуацию. Студенты вспоминают, что силовики "оказались в шоке" от увиденного.

Сам Сыромятников в дальнейшем объяснил свои действия указанием декана.

"Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника?", – отметил преподаватель.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Неизвестный вошел на территорию вуза и открыл стрельбу, в результате которой шесть человек погибли.

Позже нападавшего задержали. Им оказался один из студентов юридического факультета ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Шесть человек погибли при стрельбе в Пермском университете – Минздрав

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