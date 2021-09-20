В Перми организовали стихийный мемориал в память о погибших при стрельбе в вузе

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Жители Перми организовали стихийный мемориал в память о погибших в результате стрельбы в местном университете. Горожане, бывшие и нынешний студенты учебного заведения оставляют у здания цветы и свечи, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что официальный мемориал будет открыт у вуза во вторник, 21 сентября. До конца недели занятия отменены, а сотрудники учреждения переведены на удаленку. В настоящее время входы здания охраняются полицией, на территорию пускают только студентов, проживающих в общежитии.

21 сентября объявлено губернатором Пермского края Дмитрием Махониным днем траура.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Неизвестный вошел на территорию вуза и открыл стрельбу. В результате шесть человек погибли, еще 24 пострадали.

Позже нападавший был задержан. Им оказался один из студентов юридического факультета ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

