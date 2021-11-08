В СФ заявили, что приравнивание нападений на школы к теракту не снизит число преступлений

17:08
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова допустила, что ужесточение наказания за нападения на школы не решит проблему с применением оружия в образовательных учреждениях.
"Я считаю, что причина [нападений на школы] – не в уровне страха перед законом у людей, которые совершают такие вещи. Лишь внушением каких-либо устрашающих последствий не решить этот вопрос, как я считаю", – приводит ее слова ТАСС.
Сенатор отметила, что решение проблемы кроется в адаптации информационной политики в отношении детей и молодежи.
"При любой психотравмирующей ситуации человек, который находится в каком-то своем личном кризисе, в интернете может почерпнуть способ, как неконструктивно решить этот вопрос. Здесь нужно [навести] порядок прежде всего в информационной политике", – добавила Павлова.
Также член Совфеда назвала интернет современным оружием и раскритиковала агрессивные видеоигры и группы в социальных сетях, которые демонстрируют примеры разрушительного поведения.
Ранее директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская объявила, что ведомство будет настаивать на приравнивании нападений на школы к террористическим действиям.
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