В СФ заявили, что приравнивание нападений на школы к теракту не снизит число преступлений

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова допустила, что ужесточение наказания за нападения на школы не решит проблему с применением оружия в образовательных учреждениях.

"Я считаю, что причина [нападений на школы] – не в уровне страха перед законом у людей, которые совершают такие вещи. Лишь внушением каких-либо устрашающих последствий не решить этот вопрос, как я считаю", – приводит ее слова ТАСС.

Сенатор отметила, что решение проблемы кроется в адаптации информационной политики в отношении детей и молодежи.

"При любой психотравмирующей ситуации человек, который находится в каком-то своем личном кризисе, в интернете может почерпнуть способ, как неконструктивно решить этот вопрос. Здесь нужно [навести] порядок прежде всего в информационной политике", – добавила Павлова.

Также член Совфеда назвала интернет современным оружием и раскритиковала агрессивные видеоигры и группы в социальных сетях, которые демонстрируют примеры разрушительного поведения.

Ранее директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская объявила, что ведомство будет настаивать на приравнивании нападений на школы к террористическим действиям.