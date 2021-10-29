В Ростове-на-Дону задержали студента за призывы устроить стрельбу в вузе

18:42
Фото: СК РФ
Правоохранители задержали студента первого курса одного из вузов Ростова-на-Дону, который призывал к стрельбе в студентов и преподавателей, передает РИА Новости.
"Студент первого курса одного из ростовских вузов в соцсетях и личных разговорах с однокурсниками призывал убивать студентов и преподавателей. Писал, что он друг Галявиева", – заявил собеседник информагентства.
Молодой человек был задержан в аудитории во время лекции. Представители правоохранительных органов не нашли у студента оружия. В вузе решается вопрос об отчислении учащегося.
В правоохранительных органах заявили, что на данный момент в отношении студента предприняты меры воспитательно-профилактического характера. Юноша признал вину и назвал свое поведение недопустимым.
Ранее Минобрнауки разработало инструкцию по поведению при вооруженном нападении.
В инструкции отмечается, что при звуках выстрелов и взрывов, а также при криках и появлении вооруженных людей за окном или внутри образовательного учреждения необходимо спрятаться в ближайшем помещении и забаррикадироваться. Подчеркивается, что следует отойти подальше от окон и дверей, лечь на пол и позвонить в экстренные службы.
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