Минобрнауки разработало инструкцию по поведению при вооруженном нападении

14:02
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минобрнауки РФ совместно с экспертами в сфере безопасности разработало инструкцию по поведению в образовательных учреждениях в случае вооруженного нападения. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.
"Министерство образования и науки России совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности разработало инструкцию, как вести себя в случае вооруженного нападения на образовательное учреждение", – говорится в сообщении.
В инструкции отмечается, что при звуках выстрелов и взрывов, а также при криках и появлении вооруженных людей за окном или внутри образовательного учреждения необходимо спрятаться в ближайшем помещении и забаррикадироваться. Подчеркивается, что следует отойти подальше от окон и дверей, лечь на пол и позвонить в экстренные службы.
"Позвоните по номеру 112 и сообщите о нападении, проинформируйте друзей и близких о сложившейся ситуации через SMS или звонок, говорить надо тихо. Если вы видите сотрудников правоохранительных органов, держите руки на виду, не делайте резких движений", – указано в инструкции.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что контроль за частными охранными предприятиями, которые обеспечивают безопасность вузов и школ, необходимо усилить. По мнению главы СК РФ, необходимо ввести единые стандарты охраны, в том числе по оснащению учреждений видеонаблюдением и сигнализацией.
Это произошло после того, как 20 сентября в Пермский государственный университет пришел вооруженный студент и открыл огонь. В результате погибли шесть человек. Следователи возбудили уголовное дело.
Эксперты предположили, как сделать школы безопаснее
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