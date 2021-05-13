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Происшествия

14:46

Путин отметил мужество учителей и сотрудников гимназии в Казани

власть происшествия

Фото: ТАСС/Anton Raykhshtat/EPA

Владимир Путин поручил представить к наградам учителей и сотрудников казанской гимназии, где произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС.

"Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии", – сказал Путин.

Российский лидер отметил также мужество учителей и персонала, которые рисковали своей жизнью ради спасения учеников.

"О чем хотелось бы сказать особо: и учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально спасали детей, как своих родных, закрывали собой, как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева, пожертвовала жизнью ради своих учеников", – сказал Путин.

Ранее президент РФ назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской школе. Он отметил, что данная трагедия потрясла всех и добавил, что Россия поддерживает Татарстан.

Глава государства отметил, что семьи, пострадавшие в ЧП в Казани, получат всю необходимую помощь. Он также добавил, что главная задача на данный момент заключается в борьбе за жизни пострадавших, а для этого будут использованы все медицинские возможности.

Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе.

Всего в больницы Казани было направлено 20 детей и трое взрослых. По данным Минздрава республики, накануне пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в Москву.

В результате нападения погибли семеро детей и две учительницы.

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Сюжет: Стрельба в школе в Казани

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