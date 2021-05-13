Путин отметил мужество учителей и сотрудников гимназии в Казани

14:46
Фото: ТАСС/Anton Raykhshtat/EPA
Владимир Путин поручил представить к наградам учителей и сотрудников казанской гимназии, где произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС.
"Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии", – сказал Путин.
Российский лидер отметил также мужество учителей и персонала, которые рисковали своей жизнью ради спасения учеников.
"О чем хотелось бы сказать особо: и учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально спасали детей, как своих родных, закрывали собой, как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева, пожертвовала жизнью ради своих учеников", – сказал Путин.
Ранее президент РФ назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской школе. Он отметил, что данная трагедия потрясла всех и добавил, что Россия поддерживает Татарстан.
Глава государства отметил, что семьи, пострадавшие в ЧП в Казани, получат всю необходимую помощь. Он также добавил, что главная задача на данный момент заключается в борьбе за жизни пострадавших, а для этого будут использованы все медицинские возможности.
Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе.
Всего в больницы Казани было направлено 20 детей и трое взрослых. По данным Минздрава республики, накануне пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в Москву.
В результате нападения погибли семеро детей и две учительницы.
Состояние "казанского стрелка" оценят ведущие московские судебные психиатры
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: