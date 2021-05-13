Кузнецова рассказала о состоянии детей, пострадавших в школе в Казани

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что состояние детей, пострадавших в школе в Казани, оценивается как стабильное. Также поддерживается регулярная связь с докторами и коллегами из регионов.

"Переживаем за ребят, но с ними рядом родители, врачи – профессионалы своего дела. Желаем детям скорейшего выздоровления", – сказала Кузнецова.

Омбудсмен также заявила, что намерена ходатайствовать о награждении педагогов, которые защищали детей и помогали при эвакуации в школе.

"Также будем ходатайствовать о представлении к наградам Эльвиры Игнатьевой и Венеры Айзатовой, кто ценой своей жизни защищал детей. Именно их фото должны быть в сети интернет, на страницах в СМИ, именно об их смелости и решимости нужно рассказывать", – отметила Кузнецова.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.

В суде молодой человек сообщил об отсутствии тяжелых заболеваний. Однако официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее рассказала, что в 2020 году Галявиеву был поставлен диагноз, связанный с заболеванием головного мозга.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.