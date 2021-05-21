В Пермском крае школьник напал с ножом на учителя

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Учащийся лицея № 1 в городе Березники Пермского края напал с ножом на учителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

В министерстве рассказали, что преподавателю оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники ПДН.

Выясняются все обстоятельства случившегося. Злоумышленника задержали.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 15-летнего подростка в Волгограде, готовившего нападение на школу.

В ходе задержания оперативники изъяли у злоумышленника самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, холодное оружие.

Также у подростка были обнаружены средства связи и рукописные записи с инструкцией по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения.