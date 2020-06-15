В Волгограде задержан подросток, готовивший нападение на школу

Фото: скриншот видео ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 15-летнего подростка в Волгограде, готовившего нападение на школу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ходе задержания оперативники изъяли у злоумышленника самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, холодное оружие.

Также у подростка были обнаружены средства связи и рукописные записи с инструкцией по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения.

В настоящий момент подросток арестован. Следователи считают, что свое нападение злоумышленник готовил из-за возникшего конфликта. СК не исключает, что у него могли быть сообщники. Эта версия сейчас проверяется.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление взрывчатых веществ". Кроме того, решается вопрос о возбуждении второго дела по статье "Подготовка к убийству двух и более лиц".