Прокуратура Москвы начала проверку после избиения школьника одноклассниками

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В столичной прокуратуре начали проверку после инцидента с несовершеннолетним. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По предварительной информации, 6 апреля 2021 года 14-летний мальчик поступил в одну из столичных больниц с телесными повреждениями, которые он получил во время конфликта, возникшего с бывшими одноклассниками", – говорится в сообщении.

Драка произошла на территории одной из столичных школ. У подростка диагностированы переломы скуловой кости и костей носа.

Сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить обстоятельства случившегося, после чего будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что игроки ФК "Чертаново" избили защитника юношеского состава "Локомотива". В полиции уточнили, что члены команды заподозрили молодого человека в затягивании игры.